Juiz federal dos EUA bloqueia lei da Califórnia que proíbe armas em público

A Segunda Emenda da Constituição dos EUA consagra o direito dos cidadãos de "manter e portar armas".

A interpretação do que isso significa exatamente tem sido fonte de intensos debates e ações judiciais nos EUA há décadas. A violência armada tem sido a causa número 1 de morte de crianças nos EUA desde 2020, e os EUA têm, de longe, a maior taxa de mortes por armas de fogo entre os países ricos.

Ao emitir sua decisão, o juiz destacou as recentes decisões históricas da Suprema Corte que ampliaram os direitos sobre armas.

Essas decisões da Suprema Corte, escreveu Carney, deixam claro que "os indivíduos devem ser capazes de efetivar seu direito à autodefesa, se assim o desejarem, portando armas de forma responsável".

Chuck Michel, presidente da California Rifle & Pistol Association, que entrou com o processo para bloquear a lei, disse em um comunicado que a medida era outro exemplo de como os políticos do Estado se recusam a aceitar as decisões da Suprema Corte que defendem o direito ao porte de armas.

"O tribunal percebeu a jogada do Estado", escreveu Michel.