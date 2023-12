Junta de Mianmar é acusada de crimes de guerra por resposta à ofensiva rebelde

(Reuters) - Os militares de Mianmar provavelmente perpetraram ataques indiscriminados contra civis e usaram munições de fragmentação proibidas em sua luta contra insurgentes de minorias étnicas, disse a Anistia Internacional nesta quinta-feira, pedindo uma investigação de supostos crimes de guerra.

A junta está enfrentando seu maior desafio no campo de batalha desde o golpe de 2021, com ataques rebeldes coordenados a postos militares no Estado de Shan, na fronteira com a China, e no oeste do Estado de Rakhine.

Um ataque aéreo em Shan no início deste mês usou bombas que provavelmente eram munições de fragmentação, disse a Anistia em um comunicado, citando evidências analisadas por seu investigador de armas.