Líder da Hungria diz que fundos para Ucrânia não devem vir do orçamento da UE

Todos os 27 Estados da UE, exceto a Hungria, concordaram na semana passada em iniciar com a Ucrânia conversações de adesão, apesar da invasão do país pela Rússia, contornando a oposição de Orban e fazendo-o sair da sala durante a cimeira, quando a decisão foi tomada. Orban confirmou que foi o chanceler alemão, Olaf Scholz, quem sugeriu esta solução.

Mas os líderes não conseguiram superar a resistência de Orban em renovar o orçamento da UE para canalizar 50 bilhões de euros para Kiev e fornecer mais dinheiro para outras tarefas, como a gestão da migração.

Os líderes da UE, que prefeririam um acordo apoiado por todos os membros, mas que também tivessem um plano B, deverão rever a questão numa cimeira de emergência em 1º de fevereiro.

"Eles querem dar o dinheiro à Ucrânia de dentro do orçamento da UE, a Hungria quer dá-lo fora do orçamento da UE. Eles têm a possibilidade -- se não concordarmos com isto -- de resolver isto fora do orçamento, mas não têm a opção de resolver isto a partir do orçamento da UE sem a aprovação húngara", disse Orbán.

"Eles têm a possibilidade, 26 membros, de resolver isso com um empréstimo conjunto fora do orçamento."

A UE poderia continuar a ajudar com uma solução alternativa que envolvesse um acordo entre 26 membros e a Ucrânia, que também negaria a Budapeste o acesso a fundos vinculados da UE, como os relativos à migração.