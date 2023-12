PF deflagra operação para investigar crimes cometidos na exploração de sal-gema em Maceió

(Reuters) - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Lágrimas de Sal, que busca "robustecer" o conjunto de evidências e "elucidar" outras questões referentes aos crimes cometidos durante as décadas de exploração de sal-gema em Maceió, disse a corporação em comunicado.

De acordo com a PF, cerca de 60 policiais federais estão cumprindo 14 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na capital alagoana, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Aracaju, capital do Estado do Sergipe. Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Alagoas.

Sem citar a Braskem, responsável pela exploração de sal-gema na capital alagoana, ou outras empresas no comunicado, a PF justificou que a operação ocorre após investigações anteriores constatarem que "as atividades de mineração desenvolvidas no local não seguiram os parâmetros de segurança previstos na literatura científica".