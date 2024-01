Assassinato de Arouri envia mensagem ameaçadora a chefes do Hamas e pode prejudicar esforços de trégua

Israel não confirmou nem negou sua participação, mas o ataque ocorreu um mês depois que a emissora israelense Kan divulgou uma gravação do chefe da agência de segurança interna de Israel, Shin Bet, prometendo caçar o Hamas no Líbano, na Turquia e no Catar, mesmo que isso levasse anos.

Na quarta-feira, o chefe do serviço de espionagem israelense Mossad, David Barnea, disse que estava empenhado em "acertar as contas" com o Hamas, acrescentando: "Que toda mãe árabe saiba que se seu filho participou, direta ou indiretamente, do massacre de 7 de outubro, seu sangue está perdido".

A morte de Arouri, segundo Ashraf Abouelhoul, editor-chefe do jornal egípcio Al-Ahram e especialista em assuntos palestinos, "pode levar o Hamas a endurecer sua posição para não parecer que está cedendo às pressões ou ameaças de mais assassinatos".

Os riscos são altos tanto para os dois milhões de palestinos que tentam sobreviver ao bombardeio israelense em Gaza quanto para os reféns israelenses mantidos no enclave pelo Hamas, que governa o território costeiro e, assim como o Hezbolah, é aliado do Irã.

Os negociadores do Hamas, incluindo Arouri, estiveram em conversações mediadas pelo Catar com Israel sobre um possível cessar-fogo adicional na guerra e sobre as perspectivas de novas libertações de reféns israelenses.

Ainda na semana passada, os dois lados estavam discutindo com mediadores do Catar sobre uma trégua e reféns, disse uma fonte familiarizada com as negociações, indicando um período em que o ataque de Arouri pode ter estado nos estágios finais de preparação.