Avião da Guarda Costeira aparentemente não foi autorizado para decolagem antes de colisão, diz Japão

Por Maki Shiraki e Daniel Leussink e Lisa Barrington

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades japonesas afirmaram nesta quarta-feira que um avião de passageiros que colidiu com um turboélice da Guarda Costeira em um aeroporto de Tóquio havia recebido permissão para pousar, mas que a aeronave menor não havia sido liberada para decolar, com base nas transcrições da torre de controle.

Todas as 379 pessoas a bordo do Airbus A350 da Japan Airlines (JAL) conseguiram sair do avião em chamas após a colisão com o turboélice De Havilland Dash-8 da Guarda Costeira, pouco depois de pousar no aeroporto de Haneda, na terça-feira.