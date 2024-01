Biden vai criticar Trump em discurso para lembrar ataque de 6 de janeiro

Juntas, as duas visitas representarão os ataques públicos mais diretos de Biden neste ciclo eleitoral contra Trump e o Partido Republicano que ele controla, caracterizando uma mudança de tom depois de passar grande parte de 2023 divulgando legislação e economia.

"A escolha dos eleitores não será simplesmente entre filosofias de governo concorrentes. A escolha para o povo americano em novembro de 2024 será a de proteger nossa democracia e as liberdades fundamentais de cada americano", disse a gerente de campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez.

Milhares de apoiadores de Trump atacaram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de impedir a certificação formal da derrota eleitoral do presidente republicano, causando milhões de dólares em danos. Quatro pessoas morreram no dia do ataque, e um policial do Capitólio que lutou contra os manifestantes morreu no dia seguinte.

Trump enfrenta acusações federais por suas amplas tentativas de anular a eleição de 2020 e foi retirado das cédulas eleitorais no Colorado e no Maine por seu papel no incentivo ao ataque ao Capitólio. Os advogados de Trump contestam que ele tenha se envolvido em insurreição e argumentaram que seus comentários aos apoiadores no dia do motim de 2021 estavam protegidos por seu direito à liberdade de expressão.

Trump tem uma vantagem de 2 pontos em um confronto direto, 38% a 36%, com 26% dos entrevistados dizendo que não tinham certeza ou que poderiam votar em outra pessoa, de acordo com a última pesquisa Reuters/Ipsos. Trump é o favorito para a indicação republicana por uma ampla margem, segundo a pesquisa.

Nas próximas semanas, a campanha de reeleição de Biden intensificará as operações e os eventos, incluindo a contratação de diretores importantes em todos os 50 Estados e a veiculação de novos anúncios.