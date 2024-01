Chefe do Hezbollah promete que grupo não ficará "em silêncio" após Israel matar vice-líder do Hamas

Por Maya Gebeily

BEIRUTE (Reuters) - O chefe do Hezbollah, poderoso grupo armado do Líbano, disse nesta quarta-feira que o assassinato do vice-líder da facção aliada palestina Hamas em Beirute era um “grande e perigoso crime sobre o qual não podemos ficar em silêncio”.

Em discurso transmitido pela televisão, Sayyed Hassan Nasrallah ofereceu condolências ao Hamas pelo que chamou de “flagrante agressão israelense” na noite de terça-feira, que matou Saleh al-Arouri.