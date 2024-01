Chegadas de imigrantes ilegais à Espanha quase dobram em 2023

Por Joan Faus

MADRI (Reuters) - Cerca de 57.000 imigrantes entraram irregularmente na Espanha no ano passado, quase o dobro do registrado em 2022, e as chegadas pelas Ilhas Canárias em frágeis embarcações do oeste da África atingiram níveis recordes, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira.

O governo espanhol intensificou seus contatos no ano passado com autoridades em países como Senegal e Mauritânia na tentativa de reverter a tendência. A Espanha também precisou criar acomodações adicionais de emergência para imigrantes em quartéis militares, hotéis e hostels em todo o país.