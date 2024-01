Chineses patrulham Mar do Sul da China em meio a tensões contínuas

As manobras ocorrerão enquanto a China encara tensões maiores na região, especialmente com as Filipinas. Os dois países trocaram várias acusações recentemente por confrontos marítimos relevantes.

As Filipinas e os Estados Unidos começaram uma patrulha conjunta de dois dias no Mar do Sul da China nesta quarta-feira, o que provavelmente irritou a China.

Semana passada, as Filipinas disseram que não estavam provocando um conflito no Mar do Sul da China, em resposta à acusação chinesa de que Manila estava invadindo território de Pequim.

(Reportagem Redação de Pequim)