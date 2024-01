Especialistas da ONU alertam contra primeira execução planejada nos EUA com gás nitrogênio

"Essa será a primeira tentativa de execução por hipóxia de nitrogênio", disseram quatro relatores especiais da ONU em um comunicado, afirmando que o método poderia causar "grande sofrimento" e provavelmente estaria em desacordo com a proibição de tortura e outras punições cruéis, desumanas ou degradantes.

"Estamos preocupados que a hipóxia por nitrogênio resultaria em uma morte dolorosa e humilhante."

Os advogados de Smith disseram que o protocolo de gaseificação não testado pode violar a proibição da Constituição dos EUA de "punições cruéis e incomuns" e argumentaram que uma segunda tentativa de executá-lo por qualquer método é inconstitucional.

A maioria das execuções nos EUA é realizada com uso de doses letais de um barbitúrico, mas alguns Estados têm tido dificuldades para obter as substâncias devido a uma lei da União Europeia que proíbe as empresas farmacêuticas de venderem às prisões medicamentos que possam ser usados em execuções.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)