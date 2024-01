Explosão no Irã parece "ataque terrorista", possivelmente Isis, diz alto funcionário dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Duas explosões que mataram quase 100 pessoas e feriram dezenas em uma cerimônia no Irã nesta quarta-feira parecem um “ataque terrorista” do tipo pelo qual o Isis foi responsável no passado, disse um alto funcionário do governo Biden nesta quarta-feira.

A autoridade disse a jornalistas que "parece um ataque terrorista, o tipo de coisa que vimos o Isis fazer no passado, e até onde sabemos, isso é, acho eu, nossa suposição atual no momento".

A cerimônia no Irã foi organizada para homenagear o comandante Qassem Soleimani, morto por um drone dos EUA em 2020, sob ordens do então presidente Donald Trump. Ninguém assumiu a responsabilidade pelas explosões.