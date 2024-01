Explosões perto de túmulo de comandante da Guarda Iraniana deixam mais de 100 mortos durante cerimônia

"Nossas equipes de resposta rápida estão retirando os feridos... Mas há multidões bloqueando as vias", afirmou Reza Fallah.

O assassinato de Soleimani pelos EUA em um ataque de drones no aeroporto de Bagdá e a retaliação de Teerã ao atacar duas bases militares do Iraque que abrigam tropas dos EUA colocaram os Estados Unidos e o Irã perto de um conflito total em 2020.

Como comandante-chefe da força de elite Quds, o braço ultramarino da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), Soleimani dirigiu operações clandestinas em países estrangeiros e foi uma figura-chave na campanha de longa data do Irã para expulsar as forças dos EUA do Oriente Médio.