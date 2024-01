Hezbollah e Israel sugerem não ter a intenção de expandir a guerra em Gaza

A morte de Arouri foi mais um sinal do potencial que a guerra de quase três meses tem de se espalhar para além de Gaza, atraindo a Cisjordânia ocupada por Israel, as forças do Hezbollah na fronteira Líbano-Israel e as rotas marítimas do Mar Vermelho.

Arouri, de 57 anos, que vivia em Beirute, foi o primeiro líder político do Hamas a ser assassinado fora dos territórios palestinos desde o início da ofensiva de Israel contra o grupo islâmico palestino após o ataque de 7 de outubro.

O Hezbollah está envolvido em confrontos quase diários com Israel através da fronteira sul do Líbano desde o início da guerra em Gaza. Nesta quarta-feira, uma autoridade local do Hezbollah e três outros membros foram mortos em ataque israelense ao sul do Líbano, disseram duas fontes de segurança à Reuters.

A morte de Arouri remove um grande nome da lista dos principais inimigos islâmicos mais procurados de Israel e pode levar os líderes exilados do Hamas a continuar na clandestinidade, dificultando os esforços de negociação para novos cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns.

CAMPO DE REFUGIADOS SOB FOGO

As forças israelenses continuaram os seus ataques aéreos e terrestres contra os militantes do Hamas em Gaza.