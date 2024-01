Israel intensifica bombardeio em Gaza após morte de vice-líder do Hamas

O assassinato foi mais um sinal de que a guerra de quase três meses entre Israel e o Hamas está se espalhando pela região, envolvendo a Cisjordânia ocupada, as forças do Hezbollah na fronteira entre Líbano e Israel e até mesmo as rotas marítimas do Mar Vermelho.

Arouri, de 57 anos, que morava em Beirute, foi o primeiro líder político sênior do Hamas a ser assassinado desde que Israel iniciou sua ofensiva contra o grupo militante em resposta ao ataque mortal às cidades israelenses em 7 de outubro.

Hossam Badran, membro do politburo do Hamas, afirmou em um elogio a Arouri: "Dizemos à ocupação criminosa (Israel) que a batalha entre nós está aberta."

Há muito tempo Israel o acusava de orquestrar ataques contra seus cidadãos. Mas uma autoridade do Hamas disse que ele também estava "no centro das negociações" conduzidas pelo Catar e pelo Egito sobre o desenlace da guerra de Gaza e a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas.

O chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, deve fazer um discurso em Beirute na tarde de quarta-feira. Anteriormente, ele havia advertido Israel contra a realização de assassinatos em solo libanês, prometendo uma "reação severa".

O Hezbollah, fortemente armado e aliado do Hamas, tem trocado disparos quase diariamente com Israel através da fronteira sul do Líbano desde o início da guerra de Gaza. Mais de 100 combatentes do Hezbollah e duas dezenas de civis foram mortos em território libanês, bem como pelo menos nove soldados israelenses em Israel.