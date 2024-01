Japão analisa segurança de pistas de aeroportos após acidente em Tóquio

Especialistas advertiram que é cedo demais para identificar uma causa e enfatizaram que a maioria dos acidentes é causada por um conjunto de fatores.

Mas investigadores já começaram a examinar quais instruções foram dadas pelos controladores às duas aeronaves, juntamente com um exame detalhado dos sistemas do avião e do aeroporto.

Autoridades japonesas disseram nesta quarta-feira que o A350 recebeu permissão para pousar, mas o avião da Guarda Costeira não foi liberado para decolar, com base nas transcrições da torre de controle.

O acidente ocorre semanas depois que um grupo de segurança com sede nos Estados Unidos pediu uma ação global para evitar um novo aumento nas colisões de pista, ou "incursões", à medida que os céus se tornam mais congestionados.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA, Jennifer Homendy, disse em novembro que a rede de aviação do país -- um termômetro para os aeroportos do mundo todo -- não tem tecnologia suficiente para evitar "incursões" na pista.

Em 2018, a Airbus disse que estava trabalhando com a Honeywell em um sistema chamado SURF-A, ou Surface-Alert, projetado para ajudar a evitar colisões em pistas de pouso e decolagem, fornecendo aos pilotos avisos visuais e sonoros sobre os perigos que se aproximam.