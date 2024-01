Justiça argentina suspende reforma trabalhista de Milei após ação de sindicato

A juíza Andrea García Vior, da Câmara Nacional de Recursos Trabalhistas, concedeu uma medida cautelar "suspendendo a aplicabilidade das disposições" sobre o trabalho do decreto do libertário Milei.

A decisão pode ser objeto de recurso por parte do governo.

A CGT disse em comunicado que a "decisão judicial coloca um freio na reforma trabalhista regressiva e antitrabalhista".

O decreto de Milei está em vigor, embora possa ser revogado pelo Congresso Nacional se for rejeitado por ambas as câmaras. O decreto e um amplo projeto de lei do governo geraram muitas críticas ao partido governista, que está longe de ter maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado.

Embora o Congresso argentino normalmente esteja fechado para o recesso de verão nessa época do ano, Milei convocou sessões extraordinárias até o final do mês para tratar do projeto de lei enviado pelo governo.

(Reportagem de Marta López)