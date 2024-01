México rastreia sinais telefônicos em busca de 31 migrantes sequestrados

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - As autoridades mexicanas estão rastreando sinais telefônicos enquanto intensificam a busca pelos 31 migrantes da Venezuela, Equador, Colômbia e de outros países sequestrados no Estado de Tamaulipas, no norte do México, disse a ministra mexicana da Segurança, Rosa Icela Rodriguez, nesta quarta-feira.

Homens armados sequestraram no sábado migrantes de um ônibus que partiu da cidade industrial de Monterrey com destino a Matamoros, em frente a Brownsville, no Texas.

Rodriguez disse que o sequestro foi "incomum" devido ao grande número de vítimas, acrescentando que as autoridades estão rastreando os sinais telefônicos e os últimos movimentos conhecidos dos migrantes para encontrá-los.