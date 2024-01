Rússia bombardeia acidentalmente própria aldeia e promete reconstruir casas

Ninguém morreu, mas quatro pessoas foram tratadas com ferimentos leves e os moradores tiveram acesso a apoio psicológico, disse ele.

Cinco carros e um trator também foram danificados e os proprietários devem receber indenização.

As autoridades não informaram o que causou o incidente. Embora os danos tenham sido limitados, foram embaraçosos para os militares russos e ocorreram em um momento de alerta máximo nas regiões do sul, perto da fronteira com a Ucrânia.

Durante o período de Ano Novo, a Rússia realizou alguns dos seus mais pesados ​​​​ataques de mísseis e drones contra a Ucrânia desde a invasão em grande escala em fevereiro de 2022. No sábado, o ataque da Ucrânia transfronteiriço mais mortal matou 25 pessoas em Belgorod, perto da fronteira, disseram as autoridades.

