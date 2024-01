Suprema Corte de Israel adia lei que protege primeiro-ministro de afastamento forçado

JERUSALÉM (Reuters) - A Suprema Corte de Israel adiou nesta quarta-feira a implementação de uma emenda a uma lei básica que protegeria o primeiro-ministro de ser forçado a se afastar do cargo se for ordenado a fazê-lo pelo procurador-geral ou pela Suprema Corte.

O tribunal afirmou que a emenda seria adiada até o próximo mandato do parlamento israelense, dizendo que tinha “natureza claramente pessoal” e era um uso indevido da autoridade constituinte do Knesset, segundo um comunicado do tribunal.

Os defensores da lei disseram que ela tem o objetivo de proteger qualquer líder democraticamente eleito de uma destituição injusta.