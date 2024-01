Trump leva exclusão das primárias do Colorado à Suprema Corte dos EUA

A alta corte estadual já havia suspendido sua decisão até 4 de janeiro, afirmando que Trump permaneceria nas cédulas de votação caso entrasse com recurso.

O pedido de Trump coloca um caso politicamente explosivo diante do principal órgão judicial do país, cuja maioria conservadora de 6 a 3 inclui três dos seus próprios indicados. A decisão dos juízes irá determinar os moldes de uma tentativa mais ampla de retirar Trump das cédulas de outros Estados, com a eleição de 2024 se aproximando.

O ataque foi uma tentativa dos apoiadores de Trump de reverter a sua derrota na eleição de 2020 para o presidente democrata Joe Biden, que Trump alega falsamente ter sido resultado de fraude.

A decisão histórica do tribunal do Colorado marcou a primeira vez na história que a Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição dos EUA -- a chamada cláusula de desqualificação -- foi usada para considerar um candidato presidencial inelegível para a Casa Branca.

Trump também apelou para um tribunal estadual do Maine de uma decisão da principal autoridade eleitoral daquele Estado que o proíbe de participar das primárias estaduais, sob a mesma disposição constitucional do caso do Colorado.

CLÁUSULA DE DESQUALIFICAÇÃO