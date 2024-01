Estudante da 6ª série morre em ataque a tiros em escola de Iowa; atirador também está morto

A polícia também descobriu um dispositivo explosivo improvisado ao revistar a escola, disse Mitch Mortvedt, diretor assistente do Departamento de Investigação Criminal do Estado, aos repórteres. Membros do Corpo de Bombeiros do Estado e do Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos desarmaram o dispositivo.

O ataque ocorreu no que seria o primeiro dia do semestre da primavera, de acordo com o calendário do distrito escolar. Perry, uma cidade com cerca de 7.900 habitantes, fica a cerca de 64 km a noroeste de Des Moines, a capital do Estado.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 7h30 (horário local), antes que a maioria dos alunos e professores tivesse entrado no prédio.

Butler estava armado com uma espingarda de cano curto e uma pistola, disse Mortvedt, e fez várias publicações nas redes sociais em torno do momento do ataque. O motivo do ataque está sendo investigado.

Quatro das vítimas feridas são estudantes e a quinta é da equipe da administração da escola, disse Mortvedt, que se recusou a divulgar nomes. Outro distrito escolar, Easton Valley, emitiu um comunicado dizendo que havia recebido a notícia de que Dan Marburger, o diretor da escola secundária, havia sido baleado no ataque.

Uma vítima estava em estado crítico, mas não parecia ter ferimentos que pusessem em risco a sua vida, disse Mortvedt, enquanto as outras quatro estavam em estado estável.