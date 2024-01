Avião estava em 3ª missão de terremoto quando ocorreu choque em pista do Japão

O piloto sobrevivente da tripulação da Guarda Costeira está sob escrutínio depois que autoridades divulgaram transcrições da torre de controle que parecem mostrar que ele recebeu ordens para entrar em uma área de espera próxima à pista antes do acidente.

Ele disse que tinha permissão para entrar na pista onde o avião da Japan Airlines estava pousando, informou a Guarda Costeira na quarta-feira, reconhecendo que não havia nenhuma indicação disso nas transcrições.

Não está claro se o volume de tráfego do aeroporto ou a resposta de emergência ao terremoto que ocorreu no final da tarde de 1º de janeiro, destruindo milhares de casas e matando pelo menos 84 pessoas, foram fatores do acidente.

Os especialistas em aviação dizem que os acidentes aéreos geralmente envolvem diversas variáveis e a falha de várias proteções de segurança.

Nas 24 horas anteriores à colisão, a aeronave da Guarda Costeira já havia feito duas viagens de ida e volta de Haneda para a zona do terremoto: uma inspeção de 3,5 horas da área logo após o terremoto de magnitude 7,6 e um voo transportando equipes de resgate que retornou no início de 2 de janeiro, disse a autoridade.

A Reuters verificou os horários com dados de rastreamento de voos no adsbexchange.com.