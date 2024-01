Blinken viajará a Israel e Cisjordânia em semana de diplomacia em Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O principal diplomata dos EUA, Antony Blinken, partirá nesta quinta-feira para uma semana de diplomacia sobre a guerra de Israel em Gaza, visitando Israel e a Cisjordânia, bem como Turquia, Grécia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos repórteres.

A visita ocorre em meio a preocupações crescentes de que o conflito de quase três meses esteja se espalhando para além de Gaza, atraindo a Cisjordânia ocupada por Israel, as forças do Hezbollah na fronteira entre Líbano e Israel e as rotas marítimas do Mar Vermelho.

Blinken discutirá medidas específicas que as partes da região podem tomar para evitar que o conflito se expanda, disse Miller em um briefing para a imprensa.