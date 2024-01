Estado Islâmico assume responsabilidade por ataque no Irã, e Teerã promete vingança

Por Parisa Hafezi, Elwely Elwelly e Clauda Tanios

DUBAI, 4 Jan (Reuters) - O Estado Islâmico reivindicou nesta quinta-feira responsabilidade pelas duas explosões que mataram quase 100 pessoas e feriram dezenas em um memorial no Irã para o comandante Qassem Soleimani, que foi assassinado no Iraque por um drone dos Estados Unidos em 2020.

Em um comunicado publicado em seus canais afiliados no Telegram, o grupo militante muçulmano sunita disse que dois membros do EI detonaram seus cintos explosivos na multidão que se reuniu no cemitério na cidade de Kerman, no sudeste do Irã, na quarta-feira, para o aniversário da morte de Soleimani.