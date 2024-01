Forças israelenses fazem buscas de casa em casa na Cisjordânia

A Cisjordânia já havia experimentado os mais altos níveis de agitação em décadas durante os 18 meses anteriores ao ataque de 7 de outubro a Israel por homens armados do Hamas, mas os confrontos aumentaram acentuadamente à medida que as forças israelenses lançaram uma invasão a Gaza.

Centenas de palestinos foram mortos em confrontos com soldados e colonos israelenses nas últimas semanas e as forças de segurança realizaram milhares de prisões, com repetidos confrontos entre tropas e manifestantes palestinos.

(Reportagem de Ali Sawafta)