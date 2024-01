Irã promete vingança após maior ataque desde revolução de 1979

Como comandante-chefe da força de elite Quds, o braço estrangeiro da Guarda Revolucionária do Irã, Soleimani comandou operações clandestinas no exterior e foi uma figura-chave na campanha de longa data do Irã para expulsar as forças dos EUA do Oriente Médio.

As tensões entre o Irã e Israel, juntamente com seu aliado, os Estados Unidos, atingiram um novo pico devido à guerra de Israel contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irã em Gaza, em retaliação ao ataque de 7 de outubro no sul de Israel.

A milícia Houthi do Iêmen, apoiada pelo Irã, atacou navios que, segundo eles, têm ligações com Israel na entrada do Mar Vermelho, uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo.

As forças dos EUA foram atacadas por militantes apoiados pelo Irã no Iraque e na Síria por causa do apoio de Washington a Israel e realizaram seus próprios ataques aéreos de retaliação.