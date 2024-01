Israel concentra ataque no sul de Gaza em meio à preocupação com propagação da guerra

Não houve comentário imediato dos militares israelenses sobre o ataque, embora tenham relatado separadamente combates e ataques aéreos contra militantes do Hamas na área de Kkan Younis na quinta-feira.

Moradores de Gaza também disseram que aviões e tanques israelenses bombardearam três campos de refugiados no centro do enclave destruído, em ataques mais pesados do que nos dias anteriores.

A ação mais recente ocorre no momento em que a guerra de Israel contra o Hamas se aproxima da marca de três meses, em meio à preocupação internacional de que o conflito esteja se espalhando para além de Gaza, envolvendo a Cisjordânia ocupada por Israel, as forças do Hezbollah na fronteira entre Líbano e Israel e as rotas marítimas do Mar Vermelho.

Os temores aumentaram depois que um ataque de drone na terça-feira matou o vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, capital do Líbano. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometeu na quarta-feira que sua poderosa milícia xiita apoiada pelo Irã "não pode ficar em silêncio" após o assassinato.

Nasrallah disse que suas forças lutariam até o fim se Israel decidisse estender a guerra ao Líbano, mas não fez ameaças concretas de agir contra Israel em apoio ao seu aliado Hamas.

O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, recusou-se a comentar quando perguntado sobre o que Israel estava fazendo para se preparar para uma possível resposta do Hezbollah, dizendo apenas: "Estamos concentrados na luta contra o Hamas".