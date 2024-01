Japan Airlines conta prejuízo após choque de avião em aeroporto

Haneda foi o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo em 2023, de acordo com um provedor de dados do setor de viagens com sede no Reino Unido.

O Conselho de Segurança dos Transportes do Japão (JTSB) está liderando a investigação e é apoiado por 14 investigadores estrangeiros da Airbus, autoridades francesas e britânicas, bem como um representante da Rolls Royce, fabricante dos motores do jato, disse um funcionário do JTSB. A polícia está conduzindo sua própria investigação em paralelo, disse o funcionário.

PERDAS

A JAL estimou nesta quinta-feira que o desastre resultará em uma perda operacional de cerca de 15 bilhões de ienes (105 milhões de dólares).

A perda da aeronave será coberta pelo seguro, disse a empresa, acrescentando que está avaliando o impacto em sua previsão de lucro para o ano fiscal que termina em 31 de março. A companhia aérea discute indenizações individualmente com os passageiros, dois dos quais tinham animais de estimação que morreram no incidente, disseram as autoridades da JAL.

Fontes do setor de seguros disseram que a seguradora norte-americana AIG era a principal seguradora em uma apólice de 130 milhões de dólares para "todos os riscos" do avião de dois anos que foi destruído pelo incêndio. A AIG não quis comentar.