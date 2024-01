Japão corre contra o tempo para buscar sobreviventes de terremoto

Milhares de socorristas prosseguiram na busca por sobreviventes do terremoto do dia de Ano Novo que matou pelo menos 84 pessoas no Japão, na esperança de salvar o maior número possível de pessoas, apesar da janela de sobrevivência de três dias que terminou na tarde desta quinta-feira (horário local).

"Devemos continuar a colocar todos os nossos esforços no resgate de pessoas, mesmo depois de 72 horas após o desastre", disse o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em uma coletiva de imprensa.

As taxas de sobrevivência caem 72 horas após um terremoto, de acordo com as equipes de emergência.