Líder da oposição na Coreia do Sul deixa UTI após sofrer facada

O líder do Partido Democrático da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, da oposição, saiu da UTI e está se recuperando de uma cirurgia para reparar uma veia cortada em um ataque com faca há dois dias, disse nesta quinta-feira um cirurgião que o operou.

Lee precisa de observação contínua, pois a lesão na veia jugular foi difícil de reparar e as complicações pós-cirúrgicas não podem ser descartadas, disse o professor Min Seung-kee em uma entrevista coletiva.

"Felizmente (Lee) está se recuperando bem", disse Min, da unidade de cirurgia vascular do Hospital da Universidade Nacional de Seul.