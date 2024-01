Maersk redireciona navios de contêineres do Mar Vermelho de volta ao Canal de Suez

COPENHAGUE (Reuters) - A transportadora dinamarquesa Maersk informou nesta quinta-feira que redirecionou quatro dos seus cinco navios de contêineres que estavam presos no Mar Vermelho de volta pelo Canal de Suez e para a longa jornada em torno da África para evitar o risco de ataque.

Militantes houthis do Iêmen recentemente atacaram vários navios no sul do Mar Vermelho, incluindo um da Maersk no último sábado, atrapalhando o comércio global e aumentando os temores de que o encarecimento das taxas de transporte marítimo levará a um novo surto de inflação global.

Em 19 de dezembro, os Estados Unidos lançaram uma operação multinacional para proteger o comércio no Mar Vermelho, mas muitas empresas de transporte marítimo e proprietários de cargas ainda estão desviando seus navios pela África.