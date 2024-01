Ministro da Defesa de Israel apresenta nova fase da guerra em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa, Yoav Gallant, apresentou nesta quinta-feira os planos de Israel para o próximo estágio de sua guerra em Gaza, com uma abordagem mais direcionada na região norte do enclave e continuando a perseguição a líderes do Hamas no sul.

O anúncio foi feito no momento em que Israel continua reduzindo suas forças em Gaza para permitir que milhares de reservistas retornem a seus empregos, após sofrer pressão internacional para adotar operações de combate menos intensas.

“Na região norte da Faixa de Gaza, faremos a transição para uma nova abordagem de combate de acordo com as conquistas do Exército na área”, disse o gabinete de Gallant em um comunicado que, segundo ele, descreveu os princípios orientadores que refletem a opinião de Gallant para as próximas fases da guerra.