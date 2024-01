ONG dos EUA descobre presença "generalizada" de plásticos em alimentos

A entidade também afirmou que 79% das amostras de alimentos em seu estudo continham bisfenol A (BPA), outro produto químico encontrado no plástico, e outros bisfenóis, embora os níveis fossem mais baixos do que nos testes realizados em 2009.

A Consumer Reports afirmou que nenhum dos níveis de ftalato encontrados excedeu os limites estabelecidos pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos e da Europa.

A ONG, porém, afirmou que não há nível de ftalatos que os cientistas confirmem como seguro e que isso não garante a segurança dos alimentos que a população consome.

Os ftalatos e os bisfenóis podem interromper a produção e a regulação do estrogênio e de outros hormônios, aumentando potencialmente o risco de defeitos congênitos, câncer, diabetes, infertilidade, distúrbios do desenvolvimento neurológico, obesidade e outros problemas de saúde.

Níveis elevados de ftalatos foram encontrados em produtos como Cheerios, comida para bebês Gerber e iogurte Yoplait, além de vários hambúrgueres, nuggets e batatas fritas da Wendy's, Burger King e McDonald's.

A Consumer Reports também encontrou variações entre produtos similares. Os 33.980 ftalatos em nanogramas por porção no Wendy's Crispy Chicken Nuggets, por exemplo, eram mais de quatro vezes o nível do Chicken McNuggets do McDonald's.