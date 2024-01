Putin oferece cidadania a estrangeiros que lutam pela Rússia

A medida parece ter como objetivo criar incentivos adicionais para que estrangeiros com experiência militar se inscrevam para ingressar nas fileiras russas.

Moscou não publica dados sobre o número de estrangeiros que lutam ao seu lado na Ucrânia. No entanto, a Reuters já noticiou sobre cubanos que se alistaram nas Forças Armadas em troca de bônus equivalentes a mais de 100 vezes o salário médio mensal cubano e três africanos recrutados por Wagner, dos quais dois foram mortos em combate.

Um relatório da inteligência dos Estados Unidos avaliou que a guerra da Ucrânia custou à Rússia 315.000 soldados mortos e feridos, ou quase 90% do pessoal que tinha quando o conflito começou, disse uma fonte familiarizada com a inteligência à Reuters no mês passado.

A Rússia convocou mais 300.000 homens em setembro de 2022 em sua primeira mobilização desde a Segunda Guerra Mundial. Tem havido especulações de que o país poderia repetir a medida impopular, talvez após a próxima eleição presidencial em março, na qual Putin concorrerá a um novo mandato de seis anos.

No entanto, o Kremlin tem dito repetidamente que não é necessária nenhuma mobilização adicional, porque centenas de milhares de homens assinaram contratos voluntários no ano passado para se tornarem soldados profissionais.

Rússia e Ucrânia não divulgaram a extensão de suas perdas na guerra de 22 meses.