Recurso de Trump contra decisão no Colorado pode forçar Suprema Corte a decidir futuro do ex-presidente

Por Andrew Chung e John Kruzel

(Reuters) - O recurso do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump contra uma decisão judicial no Estado do Colorado que o impediu de concorrer às eleições pode forçar a Suprema Corte dos EUA a se pronunciar diretamente sobre suas perspectivas eleitorais para 2024, um caso que, segundo especialistas jurídicos, provavelmente levará os nove juízes do tribunal a uma tempestade política.

Colorado foi o primeiro Estado norte-americano, seguido pelo Maine, a decidir que Trump está desqualificado para buscar a indicação presidencial republicana devido a suas ações antes do ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, uma decisão jurídica sem precedentes que a Suprema Corte do país poderá considerar muito urgente para evitar.