Trump terceiriza campanha em Iowa, e aliados atraem multidões

Se seus eleitores se importam com a ausência em alguns dos eventos de campanha em Iowa, eles não estão deixando transparecer. O evento de Noem foi muito maior do que os dois eventos de DeSantis no oeste de Iowa na quarta-feira, um dos quais foi do outro lado da rua.

"ESTADO CORRIGIRÁ OUTRO"

A candidata republicana Nikki Haley atraiu críticas dos adversários nesta quinta-feira, após dizer que os eleitores que decidirão o candidato do partido em New Hampshire, onde as pesquisas a colocam em segundo lugar, atrás de Trump, “corrigirão” a votação de Iowa, onde ela terá um desafio muito mais difícil.

Após meses de campanha, os habitantes de Iowa serão os primeiros a escolher seu candidato favorito, com as primárias de New Hampshire na sequência, em 23 de janeiro.

DeSantis, que apostou muito em um forte resultado em Iowa, aproveitou os comentários de Haley.

“Eu acho que é incrivelmente desrespeitoso com os moradores de Iowa dizer que de alguma maneira os votos deles precisarão ser, entre aspas, corrigidos. Eu acho que ela está tentando dar uma desculpa por um resultado ruim”, disse, em entrevista à rádio KFAB.