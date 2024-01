Trump vê desacato em atuação de promotor especial no caso sobre eleições

No mês passado, Chutkan interrompeu todas as atividades que levassem o caso na direção do julgamento ou impusessem “fardo de litígio” sobre Trump, enquanto ele recorre de uma decisão anterior de que não tem imunidade das acusações.

Os advogados de Trump acusaram os promotores de fazerem alegações “partidárias” em um documento judicial sabendo que a equipe de Trump não responderia enquanto o caso estivesse paralisado. O documento, publicado mês passado, procura impedir Trump, candidato à nomeação republicana à eleição presidencial, de argumentar durante o julgamento que o caso tem motivação política.

Um porta-voz de Smith não quis comentar. Os promotores afirmaram em documentos judiciais que continuaram cumprindo prazos estabelecidos anteriormente para “ajudar a garantir que o julgamento prossiga prontamente”, se a apelação de Trump for rejeitada.

Os advogados de Trump e Smith, que supervisiona a acusação, discutiram repetidamente sobre o momento do julgamento, que está atualmente agendado para começar em março.

Trump se declarou inocente das acusações de que ele liderou uma série de esquemas para bloquear a certificação dos resultados da eleição, após sua derrota para o democrata Joe Biden em 2020.

Uma corte federal de apelações deve ouvir os argumentos sobre a reivindicação de imunidade de Trump na terça-feira.