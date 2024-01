Unidade antiterrorismo tunisiana prende repórter da Al Jazeera, diz sindicato

O chefe do escritório da Al Jazeera em Túnis, Lotfi Hajji, disse em sua conta no Facebook que as forças de segurança não informaram à família de Sassi o motivo da prisão.

Na segunda-feira, as autoridades judiciais da Tunísia ordenaram a prisão preventiva do jornalista Zied El-Heni sob a acusação de difamação, após ele criticar o ministro do Comércio.

A liberdade de expressão e de comunicação social foram conquistas importantes para os tunisianos após a revolução de 2011 que derrubou o presidente autocrático Zine El Abidine Ben Ali e desencadeou os protestos da "Primavera Árabe".

Ativistas e jornalistas dizem, no entanto, que a liberdade de expressão vem deteriorando desde que o presidente Kais Saied assumiu amplos poderes em 2021. Saied disse que suas ações são necessárias para salvar a Tunísia do caos sob o que ele chama de uma elite corrupta.

