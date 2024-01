Vaticano busca acalmar bispos sobre aprovação de bênçãos para pessoas do mesmo sexo

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Vaticano tentou nesta quinta-feira acalmar os bispos católicos de alguns países que reagiram negativamente à aprovação, no mês passado, de bênçãos para casais do mesmo sexo, dizendo-lhes que a medida não é "herética" ou "blasfema".

Em uma declaração de cinco páginas, o escritório doutrinário do Vaticano também reconheceu que tais bênçãos poderiam ser "imprudentes" em alguns países onde as pessoas que as recebem podem se tornar alvos de violência, ou correr o risco de serem presas ou até mesmo mortas.