Ao menos 11 pessoas morrem após fortes chuvas no Estado do Rio

Autoridades do governo federal, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entraram em contato com Paes para oferecer ajuda. A situação levou Paes a decretar situação de emergência na capital fluminense.

Na rede social X, antigo Twitter, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que entrou em contato com Paes para colocar o governo federal à disposição do município.

"Seguindo orientação do presidente @LulaOficial, estamos atuando junto com prefeito @eduardopaes para garantirmos todo o apoio do governo federal à população atingida pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro", escreveu o ministro na plataforma.

Em mensagem nas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que está de férias, manifestou condolências às famílias das vítimas e disse que o momento agora é de união.

"Seguimos trabalhando incansavelmente para prestar toda a assistência e evitar mais perdas", afirmou. "O momento exige união. Mantenho constante diálogo com prefeitos para garantir ações efetivas. A vida de cada fluminense e a segurança de todos é a prioridade no momento."

Em alguns locais, moradores ilhados precisaram usar botes, pranchas e motos aquáticas para se deslocar e ajudar vizinhos.