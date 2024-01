Azerbaijão prende jornalista e acusa outro, em meio a repressão à imprensa

BAKU (Reuters) - A polícia do Azerbaijão prendeu um jornalista nesta segunda-feira e ordenou a detenção pré-julgamento de outra profissional, os mais recentes repórteres a serem alvos de problemas legais desde novembro, quando teve início a repressão contra a imprensa independente.

A organização Repórteres sem Fronteiras (RSF, na sigla em francês) coloca o Azerbaijão em 151º lugar entre os 180 países de seu índice de Liberdade de Imprensa Mundial.

Shahin Rzayev, analista político da JAM News, veículo que cobre o Azerbaijão e as vizinhas Georgia e Armênia, foi preso por ordem que determina sua custódia por 15 dias por acusações de "vandalismo mesquinho", disse o Ministério do Interior do Azerbaijão.