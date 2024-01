Campanha de Biden e aliados arrecadam US$97 mi no 4º trimestre

O cochair da equipe de campanha, Jeffrey Katzenberg, disse a repórteres em Des Moines, Iowa, que a campanha tinha um valor histórico de 117 milhões de dólares em caixa no final de dezembro, em várias das entidades afiliadas de arrecadação de fundos do partido.

"A equipe Biden-Harris está entrando no ano eleitoral com mais dinheiro em caixa do que qualquer candidato democrata da história neste momento do ciclo (eleitoral)", afirmou ele. "Estamos entrando no ano eleitoral com os recursos, o entusiasmo e a energia necessários para mobilizar a coalizão vencedora que reelegerá Joe Biden e Kamala Harris", afirmou.

Dezembro também foi o mês mais forte em termos de doações da base desde o lançamento da campanha, disse Katzenberg.

A campanha de Biden arrecadou 235 milhões de dólares desde seu lançamento em abril.