Catar veta navios-tanque no Mar Vermelho após ataques ocidentais contra houthis

Como uma série de outras empresas, a QatarEnergy, segunda maior exportadora de GNL do mundo, já reteve pelo menos quatro navios-tanque de GNL do Mar Vermelho, disse uma fonte sênior, acrescentando que a produção continua.

Isso ocorreu após dezenas de ataques dos EUA e do Reino Unido contra os houthis no Iêmen. Os militantes estão em guerra com uma coalizão liderada pela Arábia Saudita há anos, mas também voltaram suas atenções para o mar próximo a eles como uma forma de pressionar Israel.

Na ação mais recente, as Forças Armadas dos EUA disseram no final do domingo que seu avião de combate abateu um míssil de cruzeiro anti-navio disparado pelos militantes contra um destróier dos EUA. Não foram relatados feridos ou danos, disseram em um comunicado no X.

Com algumas linhas de suprimento afetadas pela instabilidade, a montadora Suzuki disse que a produção seria interrompida em sua fábrica de Esztergom, na Hungria, de 15 a 21 de janeiro, pois os ataques no Mar Vermelho atrasaram a chegada de motores fabricados no Japão.

Os houthis prometeram continuar a atacar os navios ligados a Israel e dar uma resposta firme aos ataques contra eles.

O Reino Unido disse que não desejava se envolver em conflito no Mar Vermelho, mas que estava comprometido com a proteção da livre navegação. "Vamos esperar e ver o que acontece", disse o secretário de Defesa, Grant Shapps, à Sky News sobre possíveis novos ataques.