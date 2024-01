CEOs temem por suas empresas em pesquisa pré-Davos à medida que IA e riscos climáticos aumentam

Os avanços na IA generativa estavam no topo das preocupações da maioria dos entrevistados, com quase 75% prevendo que isso mudaria significativamente os seus negócios nos próximos três anos.

A maioria espera que a IA exija formação em novas competências para os funcionários, enquanto muitos expressaram preocupações sobre os riscos de segurança cibernética, a desinformação e a parcialidade em relação a grupos específicos de clientes ou funcionários.

"Se você olhar apenas para as mesmas habilidades, acho que sim, haverá impacto", disse Juergen Mueller, diretor de tecnologia da SAP, referindo-se às perdas de empregos e ao congelamento de contratações em cargos juniores no setor de tecnologia.

"Portanto, o que você precisa é de pessoas ainda mais qualificadas", disse Mueller à GMF em Davos.

O inquérito da PwC também revelou um maior enfoque nas preocupações ambientais que pressionam as margens, com quatro em cada dez executivos a afirmar que aceitariam retornos mais baixos para investimentos amigos do clima.

No geral, as empresas estavam mais confiantes no quadro do crescimento global, com 38% otimistas quanto ao crescimento, o que foi mais do dobro dos inquiridos em 2023.