Clima segue perigosamente frio nos EUA enquanto corrida presidencial de 2024 começa em Iowa

As condições perigosas fizeram com que candidatos republicanos cancelassem eventos de campanha no domingo, quando uma nevasca cobriu o Estado, mesmo enquanto incentivavam apoiadores a encarar temperaturas geladas para votar.

O clima extremo desta segunda-feira pode manter alguns eleitores em casa, mas não deve mudar a larga vantagem que as pesquisas dão ao ex-presidente Donald Trump contra seus principais adversários, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-embaixadora da ONU, Nikki Haley.

Ventos frios devem chegar a até 50 graus Celsius negativos em Estados como Montana, Dakota do Sul e Dakota do Norte.

VOOS E ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDOS

Milhares de voos internos e internacionais sofreram atrasos ou foram cancelados nesta segunda-feira. Os piores problemas foram registrados no Aeroporto Internacional de Denver e no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago, segundo o site de rastreamento de voos, FlightAware.com.

A energia elétrica foi restaurada em vários locais onde havia caído por conta da tempestade ao longo do fim de semana, mas até o meio-dia desta segunda-feira no horário local, as luzes continuavam apagadas para mais de 100.000 consumidores no Oregon e dezenas de milhares no Texas, na Pensilvânia e em Michigan, de acordo com o site PowerOutage.US.