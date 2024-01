Coreia do Norte diz ter testado míssil hipersônico de combustível sólido

Em um comunicado, os militares da Coreia do Sul criticaram o lançamento como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e disseram que as provocações diretas do Norte teriam "resposta esmagadora".

O lançamento do míssil balístico de domingo, o primeiro feito pela Coreia do Norte este ano, foi condenado pelos enviados nucleares da Coreia do Sul, dos EUA e do Japão, que afirmaram, após uma ligação telefônica tripla, que as provocações da Coreia do Norte são a causa principal da instabilidade na região.

O teste ocorreu no mesmo dia em que uma delegação liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Choe Son Hui, que estava indo para a Rússia, deixou Pyongyang, informou a KCNA.

O lançamento do míssil e a visita à Rússia acontecem em meio às crescentes tensões entre as duas Coreias, após a série de lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais de Pyongyang e seu primeiro satélite espião militar, bem como o aprofundamento dos laços entre Pyongyang e Moscou, que tem preocupado Washington e seus aliados.

Em um comentário separado da KCNA na segunda-feira, a Coreia do Norte acusou Seul de aumentar as tensões na região com exercícios militares e pedidos de armamento feitos por autoridades sul-coreanas.

"Até mesmo uma pequena faísca pode ser um catalisador para enormes conflitos físicos entre os dois países mais hostis", disse.