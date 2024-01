Dezenas de prisioneiros escapam de prisão no Equador em meio a operações militares

Policiais e militares estão presentes nas prisões de todo o Equador após cerca de 200 guardas e funcionários administrativos sequestrados serem libertados de pelo menos sete prisões no fim de semana.

Os presos escaparam de uma prisão em Esmeraldas, cidade perto da fronteira com a Colômbia, disse o SNAI em comunicado nesta segunda-feira. Cerca de 2.000 membros das forças de segurança do Equador realizaram uma operação de busca na penitenciária no domingo.

"Como resultado dessa fiscalização, foi descoberta a fuga de 48 reclusos", acrescenta o comunicado, informando que cinco presos foram recapturados.

As forças de segurança também tomaram conhecimento que um prisioneiro morreu na prisão, disse o SNAI, sem dar detalhes.

Desde que foi declarado o estado de emergência, as forças de segurança detiveram mais de 1.500 pessoas e realizaram 41 operações contra grupos terroristas, segundo o governo.

As operações continuarão em todo o Equador nesta semana, disse o governo em comunicado separado.