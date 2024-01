Governos são cobrados a controlar 'classe bilionária' em mundo com 5 mais ricos possuindo US$869 bi

Estima-se que as 148 maiores corporações lucraram 1,8 trilhão de dólares, crescimento de 52% na média de três anos, o que permitiu enormes pagamentos aos acionistas, mesmo enquanto milhões de trabalhadores sofriam com uma crise de custo de vida, com a inflação gerando cortes no valor real dos salários.

"A desigualdade não é um acidente; a classe bilionária está garantindo que as corporações lhe entreguem mais riqueza às custas de todas as outras pessoas", afirmou o diretor-executivo interino da Oxfam International, Amitabh Behar.

Os eventos de Davos foram lançados para defender o "capitalismo acionista", que, segundo o Fórum, define que uma corporação não serve apenas para maximizar lucros, mas cumprir "aspirações humanas e sociais como parte de um sistema social mais amplo".

A Oxfam afirmou que seu relatório, baseado em fontes de dados como a Organização Internacional do Trabalho, o Banco Mundial e a lista anual de ricos da Forbes, mostrou que essas aspirações estão longe de serem cumpridas.

"O que sabemos com certeza é que o atual sistema extremo de capitalismo acionista, que coloca retornos cada vez maiores a acionistas ricos acima de todos os outros objetivos, está impulsionando a desigualdade", disse Max Lawson, seu chefe de Política de Desigualdade.

O crescimento ajustado para a inflação da riqueza dos cinco maiores bilionários foi puxado por grandes ganhos nos ativos do CEO da Tesla, Elon Musk; do chefe da LVMH, Bernard Arnault; de Jeff Bezos, da Amazon; do co-fundador da Oracle Larry Ellison; e do investidor Warren Buffett.