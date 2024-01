Hackers e criminosos norte-coreanos compartilham redes de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático, diz ONU

O UNODC disse ter identificado a atividade por meio da análise de informações de casos e dados de blockchain.

Contatada por telefone sobre o relatório do UNODC, uma pessoa da missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas em Genebra disse, sem dar seu nome, que "não estava familiarizada com a questão" e que os relatórios anteriores sobre o Lazarus eram "todas as especulações e desinformações".

O Lazarus, que, segundo os Estados Unidos, é controlado pelo principal departamento de inteligência da Coreia do Norte, foi acusado de envolvimento em uma série de ataques cibernéticos e ransomware de alto nível. Os fundos roubados por hackers norte-coreanos são uma importante fonte de financiamento para Pyongyang e seus programas de armas.

O relatório do UNODC disse que os cassinos e junkets do Sudeste Asiático, que facilitam os jogos de azar para jogadores de alta riqueza, bem como as trocas de criptomoedas não regulamentadas, tornaram-se "peças fundamentais" da arquitetura bancária usada pelo crime organizado na região.

Os cassinos provaram ser "capazes e eficientes na movimentação e lavagem de volumes maciços" de criptomoedas e dinheiro tradicional sem serem detectados, disse, "criando canais para integrar efetivamente bilhões em receitas criminosas no sistema financeiro formal"

O setor de junket foi infiltrado pelo crime organizado para "lavagem de dinheiro em escala industrial e operações bancárias clandestinas", com ligações com o tráfico de drogas e fraudes cibernéticas, disse o relatório.